Messa in carcere con il vescovo. Anselmi lava i piedi ai detenuti: "Siate sempre al servizio degli altri"

Ogni volta che si presenta – rigorosamente in moto – ai ’Casetti’, ai detenuti chiede di chiamarlo semplicemente Nicolò. E così ha fatto anche ieri pomeriggio il vescovo, monsignor Nicolò Anselmi, che è andato in carcere per celebrare la messa e il tradizionale gesto del mercoledì santo, la lavanda dei piedi. Alla messa erano presenti più di 60 detenuti (sui 140 attualmente ospitati ai ’Casetti’). Con loro c’erano anche volontari che animano la messa in carcere ogni domenica e svolgono altre attività. Ad accompagnare la celebrazione un coro composto da alcuni detenuti, guidati dai volontari e da suor Gabriella, che coordina lo sportello di ascolto dei ’Casetti’. "È stato un momento molto intenso e toccante – assicura la direttrice del carcere di Rimini, Palma Mercurio – E alla fine il vescovo ha concluso rivolgendo a tutti gli auguri di una buona Pasqua. E ha sottolineato, come ha voluto testimoniare con l gesto della lavanda dei piedi durante la messa, l’importanza di essere sempre al servizio degli altri". Anselmi è vescovo a Rimini da poco più di anno, "ma è venuto in carcere già tante volte – continua la direttrice – Solitamente arriva da solo, con la moto. Partecipa spesso alle nostre attività tra cui Celle aperte, ovvero le giornate durante le quali i detenuti condividono tante ore insieme ai volontari, pranzando anche con loro". Ieri poi Anselmi, dopo la tappa in carcere, ha celebrato la messa e il gesto della lavanda dei piedi in Duomo.

Questa mattina il vescovo partecipa alla Via crucis dei ragazzi dell’Azione cattolica. La partenza alle 9 dalla parrocchia di Santo Marino, a Poggio Torriana: da qui i 500 partecipanti alla processione percorreranno la pista ciclabile lungo il fiume Marecchia, fino ad arrivare (intorno alle 13) alla parrocchia di San Michele, a Santarcangelo. Stasera invece il vescovo presiederà la Via crucis di Cl, che partirà intorno alle 20.30 dalla rotonda intitolata a don Luigi Giussani. Prima della processione di Cl, alle 18 Anselmi sarà in Duomo per la celebrazione della passione del Signore. Un momento che verrà anche trasmesso in diretta tivù sul canale di Icaro. Domani poi, sempre in Duomo, a partire dalle 21.30, il vescovo celebrerà la veglia di Pasqua (anche questa in diretta su Icaro tv). Domenica infine la messa di Pasqua in Duomo, alle 11, officiata da Anselmi.

ma.spa.