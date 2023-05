Mette a disposizione la casa per una coppia di alluvionati

Quando il violento nubifragio si è abbattuto su Riccione, inondando per intero la loro casa, si sono rifugiati in un residence. A distanza di una settimana, grazie alla catena solidale che si è innescata sui social hanno trovato un tetto. Protagonista della disavventura una coppia di anziani, residente alla Punta de L’Est, nei pressi dei viali La Spezia e Portovenere, che nell’allagamento in pochi minuti ha perso tutto, mobili, elettrodomestici e ricordi, frutto di un’intera vita di lavoro. Impossibile tornare sotto lo stesso tetto. Ieri un raggio di sole. Come annuncia Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale, i due malcapitati hanno potuto avere una nuova casa, messa a disposizione per tutto l’anno. "Con l’intento di dare una mano, nell’emergenza ho pubblicato messaggi su Facebook e nelle chat delle parrocchie _ racconta Gobbi _, evidenziando questo particolare caso. Tra le tante persone che mi hanno dato disponibilità per un aiuto, si è fatto avanti un signore, che ci ha messo in contatto con il proprietario di un appartamento disponibile all’Alba, a pochi passi dalla casa che i due anziani hanno dovuto abbandonare in fretta e furia. La solidarietà emersa è stata tanta, da farmi sentire fiero di appartenere alla nostra comunità. Non si vede, ma sono tanti i riccionesi che operano silenziosamente nel bene senza voler apparire".

ni.co.