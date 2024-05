"Mi hanno tolto il cane, ma pago tutte le spese perché a Poggio Torriana manca il canile"

Brian, un meticcio di 10 anni, è in canile dal 2020. Così è stato deciso dalle autorità competenti, dopo che il cane ha ferito a morsi un familiare della sua padrona. Ma a Poggio Torriana, dove vive la padrona, non c’è un canile e "il Comune non ha convenzioni con le strutture vicine. Per questo la padrona di Brian – dice il suo avvocato, Elena Guidi – da 4 anni è costretta a pagare le spese per il mantenimento dell’animale". Della vicenda ci eravamo già occupati. Ora la storia di Brian diventa anche argomento di campagna elettorale. "La candidata Loretta Contucci – continua la Guidi – si era attivata verificando la disponibilità al canile di Novafeltria, la risposta è stata negativa". È inconcepibile che un cittadino sia costretto a pagare per un animale non più suo, perché il comune di residenza non dispone di un canile". Intanto "si spera di trovare una nuova famiglia che adotti Brian".