Michele e Nicolas: turisti fedeli sposi a Bellaria

Primo matrimonio al Blu Suite hotel di Bellaria Igea Marina. E’ quello che celebrato ieri con rito civile dal sindaco Filippo Giorgetti per Michele e Nicolas, due giovani di Lodi. Si sono innamorati di Igea Marina già da ragazzi, e le loro mamme sono turiste fedeli della città. L’hotel da quest’anno è stato autorizzato dal Comune di Bellaria come location per matrimoni e cerimonie civili, mettendo a disposizione gli spazi privati interni, il giardino e la spiaggia.

Michele e Nicolas da Lodi hanno così scelto Igea Marina per il fatidico sì, dopo sette anni di fidanzamento. "Igea Marina è la nostra meta delle vacanze estive da tanto tempo – spiegano i ragazzi – e non potevamo non scegliere la Romagna per sposarci. Le nostre mamme sono super contente della decisione: sono turiste fedeli a Bellaria". "Un bel messaggio di speranza e di ripartenza – dice Katia Foschi, titolare dell’hotel – dopo quello che è capitato in questi giorni a causa dell’ondata di maltempo. Qui a Bellaria Igea Marina siamo stati molto fortunati, ci sono località molto vicine a noi ancora sotto il fango. Cerchiamo di andare avanti da una parte dando una mano ai colleghi di Cesenatico in su, e dall’altra con nostri progetti, insieme a tutti i colleghi locali, per ripartire con il turismo e l’economia. Domani (oggi per chi legge, ndr) avremo un altro matrimonio in spiaggia, di due riminesi, Jessica e Gianni". Il Blu Suite hotel inoltre ha deciso di espandersi con un nuovo locale a fianco della struttura ricettiva, con un ristorante di pesce da 150 coperti che inaugurerà il 9 giugno. "Per destagionalizzare – conclude la Foschi – abbiamo previsto questo spazio interno per cerimonie, eventi, anniversari".

Rita Celli