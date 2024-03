Michele Neri presenta la lista: "Giorgetti è l’uomo giusto"

"La nostra esperienza consolidata in 15 anni di attività politica e amministrativa, a Bellaria Igea Marina, ci porta oggi a ripartire con una nuova lista fatta di persone che si sentono rappresentate dalle competenze maturate nell’Unione di Centro, con una visione anche più civica. Non siamo un nuovo partito e nemmeno un partito nuovo". Michele Neri, attuale assessore all’Urbanistica e alla Cultura, presenta così la sua lista ‘Noi con Filippo Giorgetti’, alla presenza del sindaco (candidato bis alle prossime amministrative), di tutta la maggioranza e della cittadinanza. Anche Neri e il suo gruppo andranno a sostenere la candidatura di Giorgetti alle prossime elezioni, "continuiamo a migliorare questa esperienza consolidata, con grande apertura ai giovani e al mondo civico, con persone legate all’associazionismo, al volontariato e alle parrocchie. Offriamo un testimone ai ragazzi che porteranno avanti l’esperienza amministrativa. Saremo la palestra per i giovani, e chi vorrà lavorare con noi lo farà per costruire la Bellaria Igea Marina del domani". Il simbolo della lista di Neri richiama il centrodestra e il legame alla città: dal blu scuro al tricolore, con al centro la Torre saracena. "Giorgetti è stato un buon sindaco – continua Neri – Ci sono diverse liste che lo sostengono. Giorgetti è un sindaco che in questi 5 anni è stato attento a ogni settore, dal turismo al terzo settore, dal mondo economico a quello delle infrastrutture. Mi auguro che il suo grande lavoro e operato vengano riconosciuti da tutta la città, nuovamente, per un secondo mandato".

Giorgetti ringrazia Neri: "Da anni ha un ruolo amministrativo. È stato per tre mandati assessore, e trovare la grinta per farlo non è scontato. I componenti di questo gruppo hanno svolto un supporto importante in questi ultimi 5 anni, ma quello che siamo oggi, è nato da più di 20 anni fa. Grazie all’operato di molti che sono ancora qui presenti e che hanno creduto in noi. A Bellaria Igea Marina c’è una grande cultura e coesione come centro destra. Siamo amici prima che colleghi, siamo cresciuti tutti insieme". Questa è la ricetta segreta da trasferire anche a Santarcangelo, dove invece il centrodestra ad oggi sembra essere spaccato? Neri ribatte: "Bisogna fare un passo indietro tutti, mettere da parte i personalismi, per fare un passo avanti". La rosa con i componenti di ‘Noi con Filippo Giorgetti’ si formerà nelle prossime settimane: accanto a tanti volti noti, ci sono quelli delle nuove generazioni. "Ora si parte, per lavorare al programma e alla lista, tutti insieme. Le forze si acquisiscono strada facendo" conclude Neri.

Rita Celli