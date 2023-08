Minimarket sorpreso a vendere alimenti mal conservati

Mozzarelle, lupini e anche barbabietole. Tutti alimenti conservati in cattivo stato in condizioni non in linea con quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Motivo che è valso ad un commerciante egiziano di 39 anni, titolare di un minimarketortofrutta di Rimini, una denuncia a piede libero. Denuncia che è scattata a seguito del controllo operato nei giorni scorsi all’interno del minimarket ’sospetto’ dai carabinieri del gruppo forestale di Rimini, impegnati in questi giorni di caldo intenso in accertamenti mirati proprio sullo stato di conservazione dei prodotti alimentari.

L’attenzione dei militari dell’Arma, al momento del controllo effettuato nell’attività, è stata attirata da diverse confezioni di mozzarella, che nonostante l’obbligo di essere tenute in espositori refrigerati, erano state invece esposte dal 39enne a temperatura ambiente. Sono state poi riscontrate anomalie anche per quanto riguarda la conversazione di alcuni lupini nonché di diverse barbabietole rosse all’interno dell’esercizio.

Tutti i prodotti scoperti non in regola sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri forestali, mentre appunto per la condotta ’fuorilegge’ il titolare 39enne del minimarket è stato appunto denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione della norma sulla corretta conservazione degli alimenti.