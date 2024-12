Misano, riapre via Fagnano ma i lavori non sono ancora finiti

Con il Natale, a Misano ha riaperto al traffico la via Fagnano, in località Cella. I lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello sul Rio Cella avevano portato alla chiusura della via in entrambi i sensi di marcia. Il cantiere si è protratto a causa del maltempo delle ultime settimane, ammettono dall’amministrazione. I lavori erano partiti l’11 di novembre per consentire la realizzazione dell’intervento di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello sul Rio Cella. L’intervento non serviva solo a migliorare e rendere sicuro il passaggio sul ponte.

Uno degli obiettivi era innalzare il livello di sicurezza durante i sempre più frequenti eventi alluvionali. La durata dei lavori era stimata in circa tre settimane, ma è servito molto più tempo per riaprire al traffico la via. E non è finita perché i lavori non sono ultimati. Il cantiere riprenderà dopo le festività.