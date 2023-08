Missione in Germania per Colombo

Missione in Germania per la deputata di Fd’I, Beatriz Colombo. "Dal 5 al 7 settembre – spiega la deputata – sarò a Berlino all’ambasciata d’Italia come componente del Gruppo bilaterale Italia-Germania. Saremo accolti con il presidente di delegazione Giangiacomo Calovini dall’ambasciatore Armando Varicchio a cena in residenza ed in seguito è previsto l’incontro all’Auswärtiges Amt, ovvero il ministero degli affari esteri, con la Statsministerin Anna Lührmann Minister of State for Europe". La Colombo andrà in Germania come referente del governo dopo avere incontrato l’amministratore delegato di Aitiminum, Leonardo Corbucci. "Con Corbucci stiamo valutando diverse rotte per lo sviluppo del turismo in Riviera. Dunque una strategia di rilancio serio e duraturo a partire dalla prossima stagione, con collegamenti nella parte nord della Germania: l’aeroporto internazionale di Francoforte o anche Berlino e Düsseldorf".