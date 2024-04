Moretti e la vita rivoluzionaria . L’europarlamentare si racconta

Una vita rivoluzionaria. E’ quella che racconterà l’europarlamentare Alessandra Moretti oggi alle 18 nella sede del circolo Pd ‘San Giuliano mare-borgo’ in via Tonini 27 a Rimini. Qui si svolgerà un incontro con l’europarlamentare per la presentazione del libro ‘Vita rivoluzionaria di una donna comune’. L’appuntamento sarà l’occasione per confrontarsi sulla condizione della donna oggi, sui temi della sanità, dei giovani e sulle politiche europee adottate per affrontare le tante questioni che riguardano i cittadini. Il Pd ha previsto anche un ciclo di incontri di avvicinamento alle elezioni europee di giugno. La prima data è quella del 29 aprile sul tema: ‘Navigando nell’Unione Europea: alla scoperta delle sue istituzioni e della cittadinanza europea’ condotto da Luciano Natalini, esperto di istituzioni.