Domani torna Rimini Antiqua con il suo appuntamento mensile. La mostra mercato dedicata all’antiquariato, modernariato e vintage ogni ultima domenica del mese è ormai un riferimento nel panorama degli eventi di questo settore. Espositori selezionati provenienti da diverse città d’Italia espongono mobili, libri, ceramiche, oggetti rari e curiosi, accessori e vinili. Ma anche complementi d’arredo e vintage, insomma veri tesori per appassionati e collezionisti.

Rimini Antiqua si svolge in Piazza Tre Martiri, lungo una parte del Corso D’Augusto e il primo tratto di Via IV Novembre dalle ore 7.30 alle 19. Un’occasione da non perdere che unisce la passione per il vecchio e l’antico alla bellezza di un meraviglioso centro storico in cui passeggiare tra una bancarella e l’altra alla ricerca dell’oggetto desiderato permetterà di trascorrere una domenica veramente piacevole e interessante. Ciò che è bello non passa mai di moda.