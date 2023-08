Musica e carri colorati È la marcia arcobaleno

È tempo di Rimini Summer pride sul lungomare. Domenica tornano i carri colorati, la musica, ma soprattutto torna a levarsi la voce di chi parla di diritti per tutti, contro ogni forma di discriminazione. "Quest’anno – premette Marco Tonti presidente di Arcigay – ci siamo focalizzati sulle famiglie arcobaleno. Sono famiglie a tutti gli effetti ma il governo gli fa una battaglia contro". Il titolo di questa edizione della manifestazione è ‘We are family’. Non a caso tra i protagonisti della settimana di incontri che precede la parata ci saranno due coppie di influencer locali, divenute delle bandiere per le famiglie arcobaleno: i papà per scelta, Carlo e Christian, e le due mamme per tre figli, Giada e Serena. Prima ancora della presenza al corteo, con partenza alle 18 da piazzale Benedetto Croce e arrivo in piazzale Fellini, si svolgeranno diversi incontri e appuntamenti per approfondire temi e raccontarsi. Si parte domani alle 19 al bagno con la Community 27 parlando di ‘Femminismo tra identità di genere e persone trans. Confine o Frontiera?’. Saranno presenti Elvira Ariano di Rompi il silenzio, la vicesindaca Chiara Bellini e Donato Piegari di Direuomo. Interverranno anche Ilaria e Gabriel portando la propria esperienza. Giovedì spazio all’ironia con ‘Ma fattela una risata’. Sempre alle 19 alla Community uno spettacolo su micro aggressioni, luoghi comuni su Lgbtqia+, adozioni e Gpa con Freaky Candy e la psicoterapeuta e sessuologa Sara Cusato. Venerdì stesso luogo e ora la serata con le famglie arcobaleno. "Sarà l’occasione per parlare e mostrare quanto siano famiglie a tutti gli effetti con le dinamiche quotidiane che si ritrovano un po’ ovunque". Famiglie ‘scomode’ per questo governo, attacca dell’Arcigay. Il sabato è previsto il party in piazzale Kennedy con dj set Claudio Tempesta e le drag queen Simona Sventura, Panda Osiris, Drag Rovina e Drag Calypso, mentre nelle due serate precedenti dalle 21 all’una dj set e drag queen a l’Ombelico, sempre in piazzale Kennedy. Infine la parata di domenica, giorno insolito per il Pride. Sul lungomare carri e musica, ma con mezzi leggeri per non rovinare il nuovo Parco del mare. Infine gran festa in piazzale Fellini con la cantante Senhit, le drag queen, tanta musica e vari ospiti sul palco. "Avremo Franco Grillini – chiude Tonti –, ed anche Paolo Rondelli già vice presidente di Arcigay e in passato capitano reggente a San Marino e ci saranno le famiglie arcobaleno".

Andrea Oliva