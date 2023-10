Natale con la pista di ghiaccio da 60 metri

A Bellaria Igea Marina si respira già aria natalizia con delle novità: una pista di ghiaccio lunga 60 metri, otto postazioni di realtà virtuale immersiva e nuovi eventi. In un incontro aperto al pubblico, Comune e Fondazione Verdeblu (che gestisce l’organizzazione degli eventi e la promozione della città) hanno già presentato le novità di questo Natale, targato ‘Energy Christmas’, sempre sotto la direzione artistica di Andrea Prada. Dopo il primo lancio estivo con l’appuntamento ferragostano ‘Natale a Ferragosto’, si parte con il periodo di festività dall’8 dicembre all’8 gennaio. La città si trasformerà in un magico e luminosissimo villaggio natalizio per un mese esatto. Sul viale pedonale Guidi (Isola dei platani) spettacoli di luci, laser, suoni, neve e bolle di sapone. In piazza Matteotti torna la sfera ‘Snow Globe’ con all’interno un bosco da fiaba con Babbo Natale e altri personaggi. Piazza don Minzoni sarà invece il fulcro del villaggio luminoso con cristalli di ghiaccio, alti fino a 5 metri e l’albero tradizionale di 13 metri. "Bellaria Igea Marina si posizione tra le località più addobbate e festose della Riviera – dice Andrea Prada – Al centro dei nostri intrattenimenti dedicati a tutte le età, c’è la famiglia. Il culmine arriverà il 31 dicembre con il Capodanno diffuso".

Tra le novità di quest’anno una pista di pattinaggio sul ghiaccio, lunga 60 metri, che si estenderà lungo il viale pedonale all’altezza della biblioteca Panzini, e una realtà virtuale composta da otto postazioni. Per gli amanti della tradizione tornerà il presepe di sabbia a Igea Marina, in una nuova postazione su viale Pinzon, aperto dall’8 dicembre. Top secret ancora gli ospiti degli eventi e dei concerti: i nomi verranno rivelati nelle prossime settimane. Confermati cinque appuntamenti che animeranno i sabati dal 16 dicembre al 6 gennaio e il 1° gennaio. Per Capodanno spettacoli musicali diffusi nel centro storico. "Sarà un palinsesto all’insegna della famiglia – dice il sindaco Filippo Giorgetti – Abbiamo pensato di aprire la pista di ghiaccio lunga 60 metri e altre installazioni, per richiamare non solo ospiti e turisti ma anche offrire ai nostri giovani spazi da vivere in tutto il periodo natalizio. L’obiettivo poi del Capodanno diffuso è quello di offrire un’opportunità per sostenere tutti i pubblici esercizi e il nostro commercio". Conclude il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi: "Il progetto del Natale è complesso e ci stiamo lavorando con Prada da giugno. Speriamo che questo periodo regali anche sorrisi alle attività commerciali, aspetto importante per la nostra Fondazione Verdeblu, considerando che i soci oltre all’amministrazione sono anche le categorie economiche della città. Riteniamo di aver creato allestimenti che diano frutti. Stiamo lavorando a una sorpresa unica, che sveleremo nelle prossime settimane, per un aumento di reputazione e posizionamento del nostro brand".

r. c.