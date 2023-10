Nessun compratore per le colonie al Marano

Nessuna offerta per le colonie del Marano, anche se "interessamenti ce ne sono stati", precisa il curatore fallimentare Andrea Coli. Ieri a Milano andavano all’asta le proprietà e i diritti acquisiti nel tempo dalla società Kiron, quella che avrebbe dovuto dare i natali al progetto turistico di Futurismo. Nei primi anni 2000 venne lanciato come il più grande villaggio turistico dell’Adriatico, capace di numeri da record. Non se n’è fatto mai nulla ed anzi la società è fallita. In un sol colpo ieri sono andate all’asta: la ex colonia Adriatica con i suoi mille metri a cui aggiungere il terreno che costeggia il torrente Marano; la Reggiana, architettura di pregio su cui pende un vincolo, con una superficie di circa 4.700 metri quadrati con la spiaggia attorno; la Savioli e lotti limitrofi dove insistono più fabbricati per oltre 7mila metri quadrati. Tutto questo era bandito per 4 milioni di euro, ma non sono giunte offerte nonostante gli interessamenti di società e imprenditori.

"Per lotti con simili potenzialità - precisa il curatore – è importante per un privato potersi confrontarsi con un’amministrazione pubblica". Pesa dunque il commissariamento del Comune. Ragionare su un progetto di rilancio dell’intera area, come si era fatto a suo tempo per Futurismo, significa procedere con progetti che fuoriescono dalle canoniche previsioni urbanistiche. Dai condhotel ai premi in cubatura e superfici da trasformare in edilizia privata, sono tutte possibilità che potrebbero portare a offerte, ma a quanto pare la condizione del Comune riccionese sta frenando gli investitori. È quanto aveva ipotizzato il presidente Bruno Bianchini auspicando in questa fase la disponibilità degli uffici pubblici ad accogliere eventuali richieste di informazione. Per il momento ci si deve accontentare di un’asta deserta, ma le tre colonie con i relativi terreni torneranno a essere bandite entro quattro mesi. Per allora il prezzo sarà ulteriormente abbassato. È prevedibile un taglio del 25%. Appena tre milioni di euro per garantirsi l’ex colonia Savioli con gli edifici limitrofi, e il diritto di superficie per cinquant’anni di Reggiana e Adriatica.

Andrea Oliva