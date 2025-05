Niente fumo sulla battigia, cene sul lettino al tramonto

La vera e propria stagione balneare quest’anno inizierà il 17 maggio. così ha deciso del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e così recepisce l’ordinanza balneare del Comune di Rimini. Quello che attende i bagnanti e chi vuole vivere sulla sabbia è una spiaggia illuminata fino all’alba, con ombrelloni distanti tra loro, dove poter cenare con la vista sul mare. Ma sarà anche una spiaggia ‘plastic free’ e ‘smoke free’. Sono questi alcuni dei servizi e delle opportunità confermati nell’ordinanza balneare in via di pubblicazione da parte del settore Turismo e Demanio del Comune di Rimini. La principale novità riguarda la maggior durata della stagione. Si partirà sabato 17 maggio per arrivare a domenica 21 settembre. In tutto questo periodo sarà garantito il servizio di salvamento con i marinai in torretta dalle 9,30 alle 18,30 inclusa dunque la pausa pranzo quando dalle 12,30 alle 14,30 il salvamento potrà essere svolto a torrette alternate.

Per la settima stagione consecutiva, Rimini conferma la scelta di presentarsi come spiaggia smoke free, prevedendo il divieto di fumare sulla battigia. Il provvedimento è stato introdotto nel 2019 andando incontro alla sempre più elevata attenzione da parte dei bagnanti al benessere e alla salute anche in spiaggia.

Anche per la stagione in arrivo viene confermata la possibilità del delivery sull’arenile. I pubblici esercizi, ristoranti e laboratori artigianali potranno consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia. Ma per poter svolgere questo servizio potranno essere utilizzati piatti, bicchieri o altro realizzati esclusivamente di carta monouso o di materiale naturale o compostabile monouso. Confermata anche la possibilità del bagno in mare per i cani in orari prestabiliti: al mattino, dalle 6 alle 8, e di sera, dalle 18,40 alle 21.