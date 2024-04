Nodo viabilità in via Toscanini . I residenti: "Andiamo dai legali"

I residenti di via Toscanini a Cattolica, sono preoccupati per il traffico pesante in aumento nella via. Ma non solo perchè c’è anche la questione che rigurda l’ampliamento della zona artigianale, dopo aver promosso una raccolta firme con oltre cento adesioni, ora gli abitanti tornano ad alzare la voce.

"Tra pochi giorni apriranno la nuova viabilità – spiega Mauro Venturini, tra i promotori della raccolta firme – e non sembra proprio che le nostre richieste siano state accolte. E per questo stiamo pure pensando di passare alle vie legali".

Nel dettaglio, nel materiale della raccolta per le firme c’è scritto: "I residenti chiedono all’amministrazione comunale – si legge nel documento dei firmatari – di preservare la zona residenziale con cinque punti fondamentali. E’ essenziale che la nuova zona artigianale non abbia nessun accesso su via Toscanini. Inoltre chiediamo per la via Toscanini il divieto di transito per mezzi superiori alle 3,5 tonnellate; chiediamo di creare un senso unico per via Toscanini con l’inserimento di una pista ciclabile e pedonale lato case e che vengano posizionati rallentatori di velocità e vengano poste le strisce pedonali illuminate ed ultimo, come specificato nell’incontro avvenuto il 12 ottobre scorso con la sindaca Franca Foronchi ed il dirigente Riccardo Benzi, il nuovo parcheggio a ridosso della zona artigianale dovrà essere ad uso esclusivo dei residenti eliminando il varco lasciato aperto per i lavori".