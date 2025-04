"Non vogliamo più subire l’evento"

"Attendiamo di capire come sarà questo nuovo format – dice Giorgio Fortunato, hotel Eliseo – Riccione da anni ormai non vive la Notte rosa ma la subisce, mentre bisognerebbe tornare a cavalcarla. Per quanto si sia discusso a Riccione sulla possibilità di uscire dall’evento, essendo una iniziativa di sistema della Riviera penso che sarebbe servito a poco. Mi auguro che il Comune possa imporsi nella cabina di regia per dare una svolta a questa iniziativa portando il format verso un maggior livello qualitativo. Basterà a evitare disordini? Difficile dirlo dopo quanto visto in passato. Il problema, come ho detto, sta nel fatto che rischiava di essere inutile tirarsene fuori perché alle persone che hanno rovinato le precedenti edizioni poco avrebbe importato. Speriamo che si evitino degenerazioni".