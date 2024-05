Notte di furti e danni in zona largo della Pace. In azione una banda armata di piccone

Notte di furti e devastazione a Cattolica. Tutta colpa di una banda di malviventi (almeno due persone, ma forse di più, stando a quanto riferito dai testimoni) che tra mercoledì e giovedì, equipaggiati con un piccone e arnesi da scasso, si è lasciata alle spalle una lunga scia di danni, specialmente nella zona di Largo della Pace, ma anche in altri punti della città più vicini al centro. Sarebbero almeno quattro o cinque le attività visitate dai soliti ignoti: i titolari hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. In Largo della Pace, i colpi si sono concentrati, molto verosimilmente, tra l’1.30 e le 3 di notte. Nel mirino è finita, tra gli altri, l’Ortofrutta del Parco. "I danni sono stati ingenti, ma il bottino davvero misero – racconta la titolare –. Si sono accaniti sulle due porte al piano terra, scardinando infissi e telaio: per farlo, hanno usato una specie di piccone o qualche altra attrezzatura. Hanno fatto lo stesso al piano superiore, dove si trovano gli uffici del commercialista: qui hanno pesantemente danneggiato tre porte. Una volta fuggiti, hanno abbandonato il registratore di cassa nel parco. Hanno portato via poco o nulla, solamente quei pochi spiccioli che sono riusciti a trovare. Il bilancio dei danni però è davvero pesante, per far riparare le porte demolite ci vorranno dagli 8 ai 10mila euro. La telecamera di sorveglianza in nostro possesso, nel momento del raid, non era in funzione, perciò non è stato possibile immortalare gli autori, ma so che altre attività hanno ripreso i ladri in azione, attorno all’1.30".

I malviventi hanno ‘visitato’ anche il vicino bar di Largo della Pace e una pizzeria, sempre nella stessa zona. Non è mancata anche un’incursione agli stand di Cattolica in Fiore, la tradizione mostra mercato terminata proprio l’altro ieri. Anche quest’anno, durante l’evento, si sono registrati alcuni episodi isolati, per lo più piccoli furti e vandalismi. Il raid a colpi di piccone che ha interessato la zona di Largo della Pace ricorda, per certi versi, l’ondata di furti che si era abbattuta sulla Regina a ridosso della Pasqua, quando in centro erano avvenute diverse ‘spaccate’ ai danni soprattutto di pasticcerie, bar e ristoranti, presi di mira da balordi in cerca di soldi da rubare prelevandoli dal fondo cassa. Danni considerevoli ma bottini davvero miseri, come da copione. Episodi finiti sotto la lente di ingrandimenti dei carabinieri della tenenza di Cattolica e della compagnia di Riccione, che hanno alzato ancora di più la guardia, specialmente negli orari notturni.