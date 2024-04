Notte di paura in stazione. Accoltellata al braccio

In preda a un raptus, accoltella l’ex fidanzata alla stazione dei treni di Rimini. Con queste accuse, la polizia ferroviaria ha arrestato venerdì scorso un 40enne italiano. L’allarme è scattato in tarda serata in piazzale Cesare Battisti, nel momento in cui la vittima dell’aggressione ha avvicinato gli agenti della Polfer chiedendo aiuto. Le divise si sono trovate davanti una ragazza visibilmente sconvolta e con gli occhi lucidi, con dei vistosi tagli sul braccio che continuavano a perdere sangue. La malcapitata ha chiesto aiuto ai poliziotti, affermando che poco prima era stata raggiunta da alcuni fendenti scagliati contro di lei dall’ex compagno, al termine di un violento litigio scoppiato proprio nelle vicinanze della stazione. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata ripetutamente minacciata dal 40enne che poi ha estratto la lama, raggiungendola con uno o più colpi al braccio. Benché ferita, la vittima è riuscita a scappare e a chiedere aiuto nel piazzale che si trova davanti allo scalo ferroviario. Soccorsa degli agenti della Polfer, è stata in seguito affidata alle cure del pronto soccorso. Fortunatamente le ferite da lei riportate non sono profonde e non hanno leso organi vitali: se la caverà con una prognosi di alcuni giorni. L’aggressore invece è stato arrestato e portato in carcere in attesa della convalida. Anche di fronte alle divise, ha continuato ripetutamente a rivolgere delle minacce contro la donna, incurante della presenza delle forze dell’ordine che infine lo hanno ammanettato e condotto in Questura per l’identificazione.

L’episodio è ora sotto la lente di ingrandimento della Procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Nei confronti del 40enne sono state ipotizzate due accuse: atti persecutori e lesioni personali. Nei confronti dell’indagato, che si trova ai ‘Casetti’ in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia nel quale potrà fornire la sua versione dei fatti, è scattata anche una denuncia. Gli accertamenti svolti dalla polizia ferroviaria hanno infatti consentito di scoprire che l’uomo era già destinatario del foglio di via obbligatorio, emesso tempo addietro dal questore di Rimini. Provvedimento che però l’uomo ha deciso di violare, tornando nuovamente in città.