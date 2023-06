Notti tropicali, siccità e piogge Bene Rimini: migliore in regione

Fa sempre più caldo. Se per difendersi dal freddo bisogna coprirsi, quando la colonnina di mercurio sale tropo in alto stare all’aperto diventa una impresa. Rispetto ai mutamenti climatici Rimini si difende piazzandosi al 34esimo posto tra i capoluoghi italiani ordinati a seconda dell’indice di vivibilità climatica. La classifica è stata fatta da ilMeteo.it e pubblicata sul Corriere della sera.

In Italia la città dove si vive meglio, in base alle condizioni climatiche, risulta essere Macerata. Il risultato prende in considerazione gli ultimi tredici anni di rilievi fatti da ilMeteo e tradotti in punteggi. I parametri presi in considerazione sono 14: indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, siccità, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense.

Macerata porta a casa 762 punti, più di tutti, precedendo Savona, Matera, Brindisi e Bari. Negli ultimi posti si trovano Trento (96esimo) che precede Bolzano e ancor più indietro Cagliari (103esimo). Rimini si difende bene portando a casa la 34esima piazza tra tutte le provincie, primo capoluogo dell’intera regione Emilia Romagna. La città di Fellini con 660 punti fa meglio di Ravenna, che segue con dieci posizioni di ritardo. Va molto peggio in Emilia dove a il risultato peggiore lo porta a casa Piacenza (104°), ma non brillano anche Reggio-Emilia (83°), Parma (85°), Modena (93°), Bologna (94°). Male anche Ferrara e Forlì-Cesena affiancate in 98esima e 99esima posizione.