Novafeltria, omaggio a Valentini. Al Jolly artisti e ricordi per Sergio

In pista per Sergio. Sabato a Novafeltria il grande evento in ricordo di Sergio Valentini (in foto), storico imprenditore dello spettacolo. Il Jolly Disco, il locale da lui fondato (così come Radio Antares, oggi Radio Bruno) ospiterà la serata Dedicato a Sergio, con ospiti e artisti nazionali. Valentini è stato una figura di riferimento per l’intrattenimento e ha incarnato la passione dell’imprenditoria romagnola degli anni ’70 e ’80. Fu eletto presidente nazionale Silb (il sindacato locali da ballo) nel 1989, in un periodo critico per il mondo della notte, segnato dalle stragi del sabato sera. "Accanto a ricerche universitarie sul problema – ricordano i figli Riccardo, Glauco e Sara – insieme all’amico Ivan Graziani dedicò allora ai giovani il brano del cantautore Tutto il coraggio che hai, per sensibilizzarli sul tema". Inoltre "contribuì alla nascita della federazione europea del Silb".

Sabato sul palco del Jolly saliranno tanti ospiti e amici per testimonianze, aneddoti ed esibizioni. "Saremo in tanti a rendergli omaggio – racconta Riccardo – per quello che ha fatto, per Novafeltria e non solo. Non c’è un anniversario particolare ma l’occasione viene offerta dalla pubblicazione del mio libro a lui dedicato, Sergio Valentini – La febbre del sabato sera che presenterò sabato". Nel libro "parlo della vita di mio padre e della Romagna tra gli anni ‘70 e ‘90". Filo conduttore sarà la riedizione di uno spettacolo ideato da Sergio: Stasera mi butto. Sul palco i Cicalini, Gigi Biondi, Wicolo Cieco, Antony Rossi, Silvio Promotins. Tra gli ospiti Elisa Triani, Anna Bischi Graziani, il presidente regionale Silb, Gianni Indino, e molti altri. A seguire musica e deejayset anni ’70, ’80 e ’90. Ingresso 15 euro (posti seduti), 10 posti liberi. Grazie al contributo di Riviera Banca per il libro, i proventi della serata saranno devoluti all’acquisto di un casco paxman per terapie oncologiche e per progetti turistici nella Valmarecchia.

Rita Celli