Nucleo operativo e radiomobile di Rimini Il tenente Califri subentra al capitano Racchini

Cambio al vertice al comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Rimini. Il tenente Ernesto Califri subentra al capitano Enrico Racchini. Nato a Napoli nel 1990, laureato in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche della Sicurezza, proveniente dalla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria dove ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone, Califri ha frequentato il terzo corso triennale alla scuola marescialli di Firenze. Racchini, laureato in Scienze dell’amministrazione, nel 2000, 2002, 2004 e 2005 è stato impiegato nei Balcani in missioni internazionali di pace (Onu, Nato ed Ue). Nel novembre 2018, nominato Sottotenente, ha frequentato il 2° Corso Formativo Ruolo Straordinario Esaurimento alla Scuola ufficiali di Roma.