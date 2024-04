Nuova pista di atletica allo stadio: ripartiti i lavori

Con la primavera sono ripartiti i lavori per la sistemazione della pista di atletica leggera allo stadio di Santamonica, a Misano. L’intervento era iniziato in autunno e si era fermato in inverno per le condizioni climatiche. "Si tratta di un importante intervento - spiegano dal municipio - che mira a ripristinare le condizioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in piena sicurezza". Il progetto è stato diviso in due fasi distinte. Innanzitutto gli addetti hanno proceduto con il retopping delle zone più ammalorate dell’anello della pista, per ripristinare le normali condizioni del manto laddove usurato. Stessa procedura anche per le pedane per i salti e la vasca dei 3mila siepi. In un secondo tempo è stato rifatto il manto di calpestio sull’intera superficie. La prima parte dell’intervento è terminata in autunno, ora si riprende con le lavorazioni di spruzzatura e risemina della gomma, operazioni che richiedono temperature più miti. Infine si procederà con la segnatura delle corsie per poi chiedere il rinnovo dell’omologazione Fidal. L’importo complessivo dei lavori è di 450mila euro. Dalla Regione è arrivato un finanziamento di 300mila euro attraverso i fondi del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva.