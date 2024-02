Nuovi asfalti, ceck alle piante e muri raddrizzati Il Comune avvia nuovi interventi per migliorare il fondo stradale, i muretti e le radici dei pini. In via Baldini verrà effettuata una messa in sicurezza e un miglioramento estetico, mentre in zona Belverde sarà sistemato il marciapiede. Nella parte nord del territorio verrà intervenuto sul muretto lungo la ferrovia in viale Panzini.