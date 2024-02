Nuovi capannoni nella zona artigianale: "Viabilità inadeguata, si rischia il caos"

Caos viabilità nella nuova area artigianale al confine tra Cattolica e San Giovanni. Cna ora alza la voce e chiede garanzie, ed una nuova strada, per un’area, in via Mercadante, di circa 100.000 metri quadri che si sta ampliando enormemente con nuovi posti di lavoro e nuovi insediamenti produttivi. "Il direttivo di Cna Cattolica e San Giovanni in Marignano esprime forte preoccupazione per il mancato completamento della viabilità di servizio nel nuovo insediamento nell’area artigianale di Cattolica – spiega Cna – Dopo i numerosi incontri avuti con le due amministrazioni comunali infatti, non ci sono ancora informazioni certe sui tempi di realizzazione dell’innesto di collegamento che da via Mercadante prosegue verso il Comune di San Giovanni in Marignano e che riteniamo fondamentale per la viabilità della zona. Consideriamo lo sviluppo dell’area produttiva di Cattolica una risorsa importante per la nostra città sia in termini economici che di posti di lavoro. Siamo però anche fortemente convinti che un insediamento di circa centomila metri quadri necessiti della realizzazione di una nuova strada di raccordo con l’area esistente, così come già previsto dall’ accordo di programma provinciale".

Poi l’associazione ribadisce: "Teniamo alta l’attenzione su questa vicenda da molti anni e siamo ben consapevoli di come il problema nasca nel 2019 quando, con una variante al piano particolareggiato delle vie Luciona e Toscanini, il Comune di Cattolica decise di eliminare l’innesto di collegamento tra le due aree. Diamo atto agli uffici tecnici del Comune di aver reintrodotto, in seguito, la strada di collegamento all’interno della convenzione ma allo stato attuale, con i lavori già in fase avanzata, non esiste ancora il progetto definitivo e questo è fonte di grande preoccupazione".

Di recente è nata anche una raccolta firme nella vicina via Toscanini da parte di numerosi residenti preoccupati per il futuro dell’intero quartiere e del suo traffico pesante. "Il nuovo insediamento appesantirà ulteriormente il traffico sulle vie Mercadante, Respighi, Rota, Toscanini e Luciona che sono già costrette a sopportare un forte stress – prosegue Cna – Sembra inoltre ormai evidente che uno dei manufatti realizzati sarà destinato ad un’azienda di logistica e trasporti. Questo significa che entro poche settimane ci saranno almeno 20 mezzi pesanti in più che ogni giorno transiteranno in quella zona. Per questo motivo la realizzazione della nuova bretella di collegamento risulta ancor più imprescindibile. Ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale possa mettere in campo un impegno concreto per trovare una soluzione rapida e definitiva".

Luca Pizzagalli