Nuovi lavori alla Rocca malatestiana "Vogliamo valorizzare il castello"

Un monumento sempre più da vivere. Aperte non solo ai (tanti) turisti che vogliono conoscerne la storia, ma anche a chi vuol organizzare eventi in un luogo da favola. È la Rocca malatestiana di Santarcangelo, dove sono iniziati da un po’ nuovi e importanti lavori di restauro. Un intervento che la principessa Marina Colonna di Paliano, la proprietaria del castello, aveva programmato da tempo. "Stiamo restaurando il maschio del castello – spiega la principessa, che in questi giorni si trova proprio a Santarcangelo – Un intervento importante, che segue i due realizzati nel corso di questi ultimi decenni, anni per sistemare la Rocca". Prima di quello in corso, l’ultimo intervento di restauro "era stato fatto tra il 2010 e il 2015". Adesso si procede ai lavori di restauro del maschio, ma la principessa non si vuole fermare qui. Perché "l’intenzione è quella di andare a sistemare, nel giro di alcuni anni, anche le quattro facciate del castello". Una di queste "potrebbe essere restaurata già ora, se il cantiere allestito lo renderà possibile. Lo stiamo valutando".

Nel frattempo allla Rocca malatestiana, già da parecchi mesi, sono riprese regolamente le visite aperte al pubblico. E non sono le uniche occasioni per ammirare da vicino il castello malatestiano di Santarcangelo. Perché "le porte della Rocca – conferma la principessa Marina Colonna di Paliano – sono aperte a chi vuole organizzare manifestazioni ed eventi di un certo tipo". Alla Rocca "è anche possibile organizzare le feste di matrimonio – spiega ancora – ma con un numero non troppo elevato di ospiti". Aprire la Rocca malatestiana anche a eventi esterni "ci serve anche per far fronte alle tante e costose spese di manutenzione e alle bollette". Numeri non ne fa, la principessa, "ma posso assicurare – conclude – che le bollette che ci sono arrivate, negli ultimi mesi, sono state veramente alte". Ma questo non ha fermato il percorso di restauro del castello. "E’ un monumento, un tesoro prezioso per tutta la città di Santarcangelo, che vogliamo preservare e valorizzare sempre di più".