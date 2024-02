Nuovo asfalto nel parcheggio del municipio

Un parcheggio a due passi dal municipio di Riccione. In piazzale Martiri delle Foibe da tempo ormai la percorrenza dei mezzi era ressa difficile dalle radici dei grandi pini che avevano alzato in più punti l’asfalto. Ieri mattina sono iniziati i lavori per eliminare le gobbe e ripristinare l’asfalto. Gli operai della ditat incaricata proseguiranno con il cantiere durante la prossima settimana fino a quando non sarà bonificato l’intero piazzale Martiri delle Foibe. Entro la fine della prossima settimana l’asfalto del parcheggio vicino al municipio verrà completamente ripristinato, assicurano dal municipio. L’intervento fa parte di una lista di lavori nelle strade della città rese pericolose dalle gobbe sull’asfalto prodotte dalle radici degli alberi.