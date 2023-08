Nuovo piano del traffico e aziende Gli imprenditori cercano equilibrio

Parcheggi, rotonde, velocità media, isole pedonali. Le categorie economiche (Adac, Cna, Confartigianato e Confesercenti) hanno incontrato la Giunta comunale di Cattolica sul nuovo piano del traffico e della mobilità sostenibile martedì sera presso la nuova sede della CNA di Cattolica in via del Partigiano. Diversi i temi affrontati a partire dalla necessità di un maggior numero di parcheggi nelle zone limitrofe al centro commerciale cittadino. "Abbiamo apprezzato l’idea dell’ amministrazione di una maggiore pedonalizzazione nelle fasce serali delle zone turistiche e commerciali – ribadiscono le associazioni –, ma è importante ovviamente che ci siano due velocità diverse nelle ore diurne e in quelle serali per permettere a turisti e operatori di accedere nelle zone strategiche durante il giorno".

Ma poi si è tornati sul tema della sosta, al centro di tante preoccupazioni: "Consideriamo un errore non aver previsto nel nuovo lungomare la ricollocazione dei quasi quaranta stalli per le auto che sono stati rimossi in prossimità delle attività commerciali dalle vie Volta, Risorgimento e Belvedere a favore dei motorini. Bene il parcheggio De Curtis che dista poco più di 500 metri dal centro ma è necessario valutare anche altre situazioni, magari partendo dallo sfruttamento più efficace della Piazzetta delle Erbe. In questo contesto sarà anche importante privilegiare la rotazione delle auto in sostae". Infine l’area artigianale: "Alleggerire il traffico in entrata in via Allende è strategico, la previsione di una nuova rotonda dietro all’ospedale che colleghi con via del Partigiano e il ponte sul Tavollo che porti verso Gabicce saranno importanti per diminuire la pressione su quella che, al momento, è l’arteria cittadina più stressata dai turisti".