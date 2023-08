Nuovo piano traffico Avanti tutta in giunta

La giunta comunale ha approvato nel corso della seduta di ieri mattina, martedì, il nuovo Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile di Cattolica. "Sono passati oltre 26 anni dal precedente piano del traffico redatto nel 1997 – conferma l’amministrazione comunale – che, pur se all’avanguardia per l’epoca, adesso risente di una serie di cambiamenti che negli ultimi anni si sono fatti strada, dalla mobilità elettrica alla sempre maggiore ricerca di riduzione di macchine nel centro cittadino con relativa pedonalizzazione di queste aree". L’obiettivo è quello di mantenere una zona 30 generalizzata in tutta la città in modo da confermare la statistica positiva che con il piano del ‘97 abbiamo potuto constatare zero morti sulle strade". La principale strategia contenuta nel piano è quella di rendere maggiormente permeabile la città sia in entrata che in uscita, alleggerendo la via Allende e la via Garibaldi, grazie anche a maggiori interlocuzioni con i Comuni confinanti.

Sono stati individuati ben tre ulteriori accessi alla città con alcune interessanti novità strutturali proprio sulla statale che lambisce il territorio comunale: il primo ingresso, già in fase di realizzazione sulla statale, sarà all’altezza di via Oriolo e permetterà di raggiungere la zona di ponente e del Parco Le Navi senza dover passare necessariamente nella via Allende; il secondo punto di accesso si avrebbe in corrispondenza dell’Ospedale dalla SS16, grande novità, e sarà utilizzabile sia da residenti della zona che da coloro che da fuori città devono recarsi al "Domenico Cervesi"; il terzo nuovo accesso alla città è stato addirittura previsto, altra novità, al confine con Gabicce Mare all’altezza di via Francesca da Rimini in modo da collegarla con la rotonda per la statale che si trova dalla parte opposta del Tavollo. Inoltre: per le vie Carducci e del Prete si ritiene necessario mantenere i sensi unici già esistenti sia a tutela della sicurezza stradale che della vivibilità di queste zone, implementando ulteriormente la ciclabilità e la pedonabilità di questi due assi, non escludendo sperimentazioni future. Confermata la ZTL serale sul lungomare Rasi-Spinelli, introdotta per questa estate.

