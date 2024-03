Nuovo semaforo pedonale sulla Santarcangiolese: partono i lavori, il cantiere rivoluziona la viabilità

Prende il via oggi a Santarcangelo il cantiere per il nuovo semaforo pedonale a chiamata sulla Santarcangiolese all’incrocio con via Dalla Chiesa. L’intervento, chiesto a gran voce dai residenti della zona Pieve e dintorni (hanno raccolto anche le firme) comporterà alcune divieti e limitazioni al traffico. Fino al 3 maggio infatti, nel tratto di Santarcangiolese compreso tra le vie Amalfi e della Pace, sarà vietata la sosta e ci sarà il limite di velocità a 30 chilometri orari. Durante i lavori la carreggiata subirà inoltre un restringimento: all’occorrenza potrebbe essere istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo temporaneo o movieri. Anche la ciclopedonale lungo la Santarcangiolese sarà ristretta nel tratto interessato dai lavori. L’intervento per il semaforo pedonale costerà 60mila euro: servirà ad aumentare la sicurezza dopo i numerosi incidenti avvenuti nella zona.