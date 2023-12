Obiettivo comune parla di scuola e promozione

La programmazione degli incontri pubblici fissati dall’associazione Obiettivo comune per Bellaria Igea Marina insieme a Noi ci siamo per Bim prevede la data per un prossimo appuntamento aperto alla cittadinanza. Un momento di dialogo per chiarire dubbi e mettere in risalto le questioni della comunità. Fissato per domani dalle 20,45 al palazzo del turismo. Dopo la prima serata il 27 ottobre scorso, si replica con un secondo incontro che avrà come titolo ‘Parliamo con la città. Scuola e turismo’. Le due associazioni promuovono dunque un secondo momento importante di ascolto e confronto con i cittadini, aperto e plurale, basato su due temi importanti e discussi dalla pubblica opinione quali scuola e turismo. Scenari attuali e scenari futuri al centro di un ampia riflessione che avrà come stimolo quello di un confronto il più ampio ed allargato possibile con cittadini, portatori di interessi di settore, mondo dell’impresa e impegno civico.