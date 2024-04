Ok alla prima comunità energetica. Risparmio di 143 euro l’anno

Energia rinnovabile per più di 2mila famiglie riminesi. Ha ricevuto il parere positivo la prima Comunità energetica di Rimini (Cer) dalla terza commissione consiliare riunitasi ieri mattina. La comunità parte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando quanto prodotto per i soggetti che fanno parte della comunità, avendone un ritorno in termini economici. La proposta che ha ricevuto il via ibera è quella presentata dalla società Plangreen 2E Srl e Plangreen Srl che prevede la realizzazione di sei impianti fotovoltaici su edifici e aree comunali: sul tetto dell’associazione Parco Marecchia in via de Warthema; sulla copertura della palestra Casa del Volley in via Bidente; sullo stabile della polisportiva Celle in viale Euterpe; sul centro sportivo Sara Brancia in via Aleardo Aleardi e sulla copertura della scuola Madre Teresa di Calcutta in via Sforza, ed anche nella parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane. La potenzia prodotta sarà di 1,75 kilowatt. Le famiglie che aderiranno avranno un risparmio annuo in bolletta di 143 euro. Ma anche il Comune potrà utilizzare l’energia per l’autoconsumo, risparmiando 40mila euro l’anno.