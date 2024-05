Operazione estate sicura: "Più rinforzi alla polizia". Il sindaco Sadegholvaad scrive alla premier Meloni

Dopo anni di richieste cadute nel vuoto si cambia registro. Il sindaco Jamil Sadegholvaad chiama all’appello tutti i cittadini della provincia, i colleghi sindaci, associazioni, sindacati e imprese coi quali firmare un "patto per la sicurezza per Rimini". L’annuncio l’altra sera durante un’assemblea pubblica a Rivazzurra. dove Sadeghlvaad ha anticipato l’intenzione di scrivere una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, "per chiedere l’invio più celere possibile dei rinforzi di Polizia per la stagione turistica 2024". "E, soprattutto – ha aggiunto – colmare quella lacuna strutturale che nessun Governo dal dopoguerra ad oggi ha mai risolto per la provincia di Rimini: adeguare il numero e le dotazioni delle forze dell’ordine a un territorio di 350 mila residenti ufficiali e 16 milioni di pernottamenti turistici e almeno altrettanti escursionisti". Nei prossimi giorni Sadegholvaad riunirà l’assemblea dei sindaci della Provincia, "coi quali deciderò anche il mezzo e il modo migliore per condividere con i cittadini, le imprese, le associazioni e i sindacati un’iniziativa che ha il solo scopo dei vedere riconosciute le esigenze di una delle province più dinamiche e attrattive d’Italia". Sadegholvaad ricorda che "lo scorso anno una missiva simile, siglata da tutti e 27 i sindaci del riminese, era stata inviata allo stesso titolare del Viminale. Lunedì sera abbiamo fatto un passo ulteriore: ho proposto un vero e proprio patto tra istituzioni e cittadini, e bipartisan, per dare sostanza a una richiesta che non può più essere ignorata. I flussi turistici ad altissima intensità non possono più contare solo sugli sforzi delle forze dell’ordine stanziali, col supporto delle polizie locali".

Mario Gradara