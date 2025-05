"Ora vogliamo la verità processuale"

"Prendiamo atto con favore della fruttuosa conclusione di questa lunga e complessa indagine. In attesa di prendere visione dell’integralità degli atti, non possiamo che condividere l’elemento di novità rispetto al capo d’imputazione provvisorio consistente nella scelta del magistrato di contestare all’indagato anche l’aggravante della premeditazione, ritenendola in linea con quanto emerso nel corso dell’indagine". Il giorno dopo la chiusura delle indagini preliminari sull’omicidio della loro mamma, così i figli di Pierina – Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi – hanno commentato l’ultimo colpo di scena attraverso i loro avvocati Marco e Monica Lunedei. "Oggi il dolore e la lunga attesa della verità raggiungono un punto fermo attraverso la concretizzazione del lavoro degli inquirenti. Ora attendiamo che il processo accerti in via definitiva quanto accaduto la notte del 3 ottobre 2023, cristallizzando il nome ed il volto dell’assassino di Pierina e di chi lo abbia eventualmente favorito in seguito".

Il commento alla chiusura arriva anche da parte dell’avvocato Nunzia Barzan e consulente Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi parte offesa nel procedimento per omicidio ma di recente indagata per l’accusa di favoreggiamento di Dassilva. "Sottolineiamo la notevole complessità dell’indagine. È doveroso, pertanto, esprimere un riconoscimento formale alla procura, alle forze dell’ordine e a tutte le parti processuali per l’impegno rigoroso e costante profuso in questi mesi, in un contesto esposto a pressioni mediatiche significative".