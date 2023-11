"Organizziamo vacanze anche per la Juventus"

"L’idea vincente è stata creare una piattaforma online di viaggi in un periodo di stasi del turismo, sviluppando proposte che riguardavano il welfare aziendale, il settore dei concorsi e delle promozioni". Così Marco Mazza, il titolare di Salabam, spiega così il fenomenale boom della sua creatura, al 13esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore. Salabam vanta uno spettacolare +205,87% di fatturato, passato da 402.000 euro del 2019 a 11,5 milioni del 2023. "Siamo entrati in questo settore nel 2017 – aggiunge – e nel 2020, in pieno periodo pandemico, siamo cresciuti".

Tra i soci di Salabam ci sono esperti del web, sviluppatori della piattaforma online. "Ad oggi siamo una trentina tra collaboratori e dipendenti – aggiunge il titolare – Diventeremo 40 entro fine anno". Il nome dell’azienda è il punto di forza stesso dell’offerta: Salabam è essenzialmente un voucher che serve a prenotare dei soggiorni. Ci sono tanti tipi di Salabam che si differenziano per numero di notti incluse, prezzo per notte e area geografica (Italia, Europa, Mondo). "A oggi – aggiunge Mazza – Salabam ha partnership con i gruppi Expedia, Alpitour, Amadeus, Franco Rosso, Eden Viaggi". Veri colossi della vacanza organizzata. "Per il welfare aziendale tra i nostri clienti ci sono aziende come Unicredit, Volkswagen e la Juventus: noi ci interfacciamo con loro nel momento in cui decidono di dare un premio ai propri dipendenti, una vacanza, un’esperienza particolare". Vivamod è il servizio offerto da Salabam, che permette di prenotare oltre 500.000 strutture tra hotel, B&B, appartamenti, residence, case e ville in tutto il mondo. "Quello che offriamo è un servizio di booking semplice e accessibile ma soprattutto un servizio di assistenza senza eguali. Il nostro staff di assistenza è facilmente contattabile anche con canali innovativi come la webchat e WhatsApp. Ci avvaliamo di avanzate tecnologie e di collaborazioni con i leader globali del travel online ma manteniamo una caratterizzazione territoriale. Infatti, tutto il nostro staff si trova nella nostra sede in provincia di Rimini".

Mario Gradara