Ospedale da ripensare, ecco il piano dell’Ausl

"A Santarcangelo ci sono tanti cittadini preoccupati per la trasformazione del punto di Pronto Intervento in Cau (centro di assistenza e urgenza), ma affidarsi solo a medici di famiglia e guardie mediche, ormai, non è possibile. Ci sono tempi d’attesa lunghissimi e quasi sempre si parla con gli specialisti solo al telefono". A ribadirlo, anche in un incontro con il direttore generale Ausl Romagna, Tiziano Carradori, è il gruppo di Forza Italia di Santarcangelo. "In queste ultime settimane abbiamo raccolto le perplessità di tanti cittadini – dice il portavoce di FI, Walter Vicario – per questa imminente trasformazione del pronto intervento in Cau. Non poter contare su un’assistenza sanitaria adeguata, mette in allarme chiunque. Ma la nascita del Cau, dicono dall’Ausl, è resa necessaria a seguito di una disamina delle necessità assistenziali e un’analisi delle percentuali di codici bianchi e verdi in accesso al Pronto soccorso. Ci è stato detto che l’obiettivo è di riorganizzare i servizi e integrare i diversi livelli di assistenza. E questo progetto mira a un rafforzamento dell’accessibilità dei servizi di assistenza primaria, per una maggiore efficienza del servizio stesso".

Forza Italia punta il dito su medici di famiglia: "Ormai i medici ricevono solo su appuntamento e con tempi d’attesa troppo lunghi. E le guardie mediche rispondono nell’83% dei casi solo la telefono. I cittadini non possono accontentarsi di questi servizi. Un cambiamento è indispensabile". Per Forza Italia, "il progetto del Cau è interessante. Con la riapertura h24 e la riorganizzazione del personale, unito a una serrata formazione". Secondo Ausl Romagna, il Cau sarà dotato dei necessari requisiti strutturali: personale medico, infermieristico e oss, capacità diagnostica e supporto specialistico, competenze clinico-assistenziali e strumentali. L’orario di apertura sarà h24 con accesso diretto e ci si potrà avvalere anche della centrale operativa. Ai Cau si affiancheranno poi gli Uca, unità assistenziali per interventi a domicilio nelle ore notturne. "Compito nostro – conclude Vicario – sarà monitorare lo sviluppo e l’attuazione di quanto è al momento sulla carta. Dovrà esserci una adeguata campagna di informazione. Le aspettative sono alte, e Forza Italia segnalerà eventuali criticità".

r.c.