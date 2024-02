Ospedale, dalla Regione in arrivo 3,4 milioni

Per la realizzazione del nuovo padiglione all’ospedale Infermi di Rimini, è in arrivo un fondo da 3,4 milioni di euro per arredi e attrezzature.

Ė stato approvato dalla Giunta regionale il "Programma pluriennale di investimenti in Sanità VII Fase - Primo e secondo stralcio", con l’elenco dettagliato degli interventi da realizzare da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere: a disposizione i fondi statali per 266 milioni e 758mila euro, il cofinanziamento del 5% della Regione di 14 milioni, altri 4 milioni di risorse regionali e comunali. Il provvedimento, presentato in conferenza stampa dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, viene ora inviato al ministero della Salute per procedere con la sottoscrizione dei relativi Accordi di Programma.