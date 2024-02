Padel al porto. Al via la sfida per la gestione Il Comune di Rimini ha indetto un bando per l'affidamento dell'ex pista di pattinaggio di Marina centro, attualmente utilizzata come impianto di padel. La struttura sarà concessa fino al 31 dicembre 2025 e il canone d'affitto richiesto supera i 40mila euro all'anno.