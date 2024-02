Padel, tennis e calcetto. Nuovo centro al Marano

Un centro sportivo al Marano con 5 campi da padel, e uno per tennis e calcetto. I lavori sono già iniziati con la demolizione di buona parte delle strutture rimaste per anni abbandonate. L’area in questione si trova tra gli stabilimenti balneari, piazzale Vittorini e il Family hotel. Qui per anni si è giocato a calcetto e tennis nei campi di quello che era un piccolo centro sportivo. Poi sono calati il buio e il degrado sull’area rimasta inutilizzata. Tempo fa una società privata aveva avanzato la volontà di riqualificare completamente l’area dando vita a un nuovo centro integrato nell’arredo del nuovo lungomare. Il costo di circa un milione di euro lasciava presagire un investimento importante. La pandemia, il cambio di amministrazione e il commissariamento non hanno aiutato l’iter della pratica.

Oggi è il giorno delle ruspe. Il centro sportivo sorgerà su un’area rettangolare. Il progetto prevede la realizzazione di cinque campi da padel con dimensioni regolari di 20 metri per 10, di cui tre con copertura pressostatica, che ne consentirà l’utilizzo nel periodo invernale. Ci sarà anche un campo scoperto per il calcio a 5 o il tennis su una superficie in erba sintetica.

"Lo scopo del nostro progetto è portare avanti la nostra passione per lo sport che ci vede impegnati già nel centro sportivo nella zona sud di Riccione, e mettere in campo la nostra esperienza", spiega Luca Gallucci, socio di Riccione Beach Arena insieme a Massimo Leardini, Roberto Saetti e Davide Di Vasta. "Intendiamo riqualificare un’area in una zona a vocazione turistica e ricreativa, realizzare un polo di attrazione e aggregazione per la città e creare delle sinergie con il tessuto economico e turistico della zona". Si tratta di un project financing. Il privato realizzerà la struttura e avrà la gestione dell’impianto per 15 anni. "Siamo già al lavoro con i gestori di Riccione Beach Arena per organizzare degli eventi sportivi per la nuova stagione", chiudono la sindaca Angelini e l’assessore Simone Imola.

Andrea Oliva