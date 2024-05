Pallavolo e gusto in spiaggia

Sempre in moto Kiklos e i suoi eventi: appena archiviata la 29esima edizione del Bvk Maggio, lo storico torneo open che si è svolto lo scorso weekend, ci si tuffa a capofitto nella Kiklos summer cup, l’ultimo torneo giovanile della stagione che si conclude oggi, domenica 26 maggio. Sono oltre 20 le strutture alberghiere che ospiteranno 50 società che colgono l’occasione di questo weekend per congedarsi dai campionati indoor e inaugurare la stagione estiva: Bellaria Igea Marina conterà più di 3.900 presenze, dove alle squadre composte da pallavolisti e allenatori si affiancano dirigenti e famiglie. Al calendario tecnico delle gare, si intreccia quello ludico fatto di animazione in spiaggia, spettacoli di giocoleria per i bambini più piccoli, disco party e il tradizionale Babbi Piadina Party frutto della partnership con l’azienda dolciaria Babbi.