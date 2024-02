Parte a Igea la campagna elettorale

Si parte. Al via la rincorsa del Pd, dormiente o giù di lì per 5 anni (con l’eccezione di Andrea Silvagni, in consiglio per Alternativa Democratica), che tenta la rimonta alla Sinner verso le comunali del prossimo 9 giugno (sperando nella spaccatura del centrodestra, ovviamente). La prima uscita ufficiale, il lancio in presenza della campagna elettorale di Ugo Baldassarri, eletto candidato sindaco dal segretario Pd Nerio Zanzini dopo il benservito a Francesco Chiaiese, è fissato per domenica 11 febbraio al ristorante Da Mimmo, in zona colonie a Igea Marina. Un appuntamento atteso con curiosità da quanti sperano che Baldassarri, già consiliere comunale, assessore e vicesindaco con la giunta guidata da Gianni Scenna, possa ribaltare il pronostico.

Sempre in tema di campagna elettorale martedì 6 febbraio alle 20,45 nuovo incontro pubblico, è il terzo, di Obiettivo Comune e Noi ci Siamo per Bellaria Igea Marina, le forze di centrodestra attualmente non rappresentate in maggioranza consiliare. Anche questo si terrà a Igea Marina, ma al Bar Belverde, in piazza Falcone e Borsellino. Tema: "Commercio e sicurezza dei quartieri". Il gioco