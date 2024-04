Pasqua da Regina: "Risultato straordinario"

Cattolica registra il sold out per il weekend di Pasqua tra il festival Internazionale del Gusto, il torneo di calcio Riviera Easter Cup e l’Acquario. In migliaia hanno preso d’assalto la Regina che ha registrato il tutto esaurito anche nei 70 alberghi aperti, tra privati e gruppi sportivi.

"Quest’anno abbiamo segnato un risultato straordinario in termini di persone che hanno scelto Cattolica come meta delle loro vacanze per il lungo fine settimana di Pasqua – commentano la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco Alessandro Belluzzi –. Parlando con diversi operatori, di settori diversi tra loro, il polso che abbiamo è questo. La Pasqua ha avviato in anticipo la stagione estiva. Ed è stata una partenza davvero importante – garantiscono gli amministratori –. Il festival del Gusto, arrivato alla sesta edizione, con i suoi food truck, la musica, i concerti, il tradizionale torneo di calcio allo stadio Calbi, l’Acquario, insieme alle naturali bellezze della nostra città e del territorio, sono stati gli ingredienti che hanno portato in città tantissime persone. Cattolica è sempre più viva e dinamica. Tutto questo è solo il buon auspicio in vista della stagione estiva che parte ufficialmente il 27 aprile con la Mostra dei fiori". E ancora: "Pasqua è stata anche una preziosa vetrina per promuovere Cattolica in vista della stagione estiva – gioisce Foronchi –. Chi è venuto in città ha potuto prendere visione tramite gli alberghi e il Palazzo del Turismo, del calendario dei principali eventi in programma fino a settembre, un elemento sicuramente importante, un valore aggiunto di sostanza".

Nel lungo weekend, sia durante il giorno che di sera, piazza Primo Maggio e via Bovio, hanno visto sfilare migliaia di persone tra i food truck e gli stand enogastronomici, ma "in generale – concludono Foronchi e Belluzzi – tutte le vie della città, dall’Acquario al porto, hanno visto una presenza massiccia di ospiti, come in piena estate. Il giudizio è molto positivo, siamo pienamente soddisfatti".