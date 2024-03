Pasqua, venerdì nero : "Installazioni in cantiere"

La corsa di Pasqua. Da giorni le opposizioni incalzano la giunta sui ritardi negli allestimenti pasquali. Fabrizio Pullè, segretario

delle Liste civiche, attacca la giunta: "Le foto che ho fatto domenica mattina sul ponte di viale Dante sono state scattate alle 10.24. Ma lo scopo delle immagini era quello di dimostrare che il viale, e il ponte, erano in condizioni pessime, con le scritte e gli allestimenti ancora non montati". E anche ieri, come ha rilevato anche il consigliere Caldali, "c’erano operai alle prese con pedane in legno ancora da montare".

L’assessore al Turismo Mattia Guidi aveva già risposto in consiglio comunale mercoledì alla ca question time del consigliere Moreno Villa, rassicurando sui tempi e sulla capacità della città di farsi trovare pronta. "Questa mattina è attesa l’inaugurazione delle installazioni per il periodo di Pasqua e non solo, e saremo pronti – dice l’assessore -. Siamo in linea con il programma che c’eravamo dati. Anzi posso dire che gli allestitori hanno fatto i miracoli per i contrattempi incontrati". I lavori in ritardo al porto sono per l’assessore un caso isolato. "I dettagli saranno completati oggi, ma nel resto della città è tutto pronto. Ripeto, è stato fatto un lavoro importante se pensiamo che la fogheraccia è stata rimandata a sabato e questo ha comportato lo slittamento degli allestimenti in piazzale Roma. Come se non bastasse, durante la settimana è piovuto spesso e questo ha ritardato le operazioni. Nonostante queste difficoltà gli operai hanno svolto un gran lavoro, all’opera anche otto la pioggia per le lavorazioni che lo consentivano, terminando le installazioni in tempo". I ‘salotti verdi’ oggi saranno pronti, assicura l’assessore, come anche la serra nel giardino di Villa Mussolini dove a Pasquetta si potrà stare sul prato tra verde e picnic, meteo permettendo.

Andrea Oliva