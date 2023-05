Passi carrai più veloci, cambiano le regole

Passi carrai sempre più veloci. Il via libera al nuovo regolamento sui passi carrai velocizza le procedure ed è arrivato nelle commissioni 1 e 3 dell’amministrazione comunale. Tra le novità del regolamento c’è la semplificazione della procedura per subentri e variazione che potrà essere fatta tramite l’inoltro in carta semplice su apposita modulistica. Inoltre sarà possibile procedere con l’aggiornamento dell’autorizzazione d’ufficio. Questo riguarda i seguenti casi: il passaggio di proprietà dell’immobile nel caso non venga presentata dall’avente titolo la comunicazione di aggiornamento; variazioni della toponomastica introdotte dall’amministrazione; attività di controllo dell’ufficio passi carrabili; realizzazione di opere sulla sede stradale. Infine viene prevista la possibilità di richiedere il divieto di sosta sul lato opposto della strada davanti al passo carrabile nel caso in cui si verifichino determinate condizioni e l’uscita risulterebbe problematica per gli spazi a disposizione.