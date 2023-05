Peluso nuovo comandante del nucleo investigativo

È il maggiore Roland Peluso, 42 anni, il nuovo comandante del Nucleo Investigativo Provinciale Carabinieri di Rimini che ha preso servizio già da ieri. Peluso, che sostituisce il pari grado uscente Antonio Bagnato, arriva da Bologna dove per tre anni è stato comandante della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale. Alle sue dipendenze la Squadra Rilievi, con la quale si è occupato in prima persona di gravi reati quali omicidi avvenuti in quel territorio, la squadra regionale degli Artificieri ed il Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti. Il maggiore Peluso, romano di nascita, si è arruolato nel 2002 e ha frequentato la scuola ufficiali a Roma. Sino al 2004 ha svolto servizio al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. E’ arrivato in Emilia Romagna nel settembre 2005, a Cesena, da tenente, dove ha comandato il Radiomobile della locale compagnia. Nel settembre 2011 è stato promosso Capitano ed è stato trasferito a Salsomaggiore Terme quale comandante di Compagnia. Analogo incarico ha svolto a Fermo, nelle Marche, dove è stato dal 2015 al 2020.