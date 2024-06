Petit incontra i fan alle Befane

Sono stati il suo talento e la sua genuinità a colpire Rudy Zerbi che l’ha scelto come parte della sua squadra ad Amici23. Ed ora, Petit arriva anche a Rimini per incontrare i suoi fan e confrontarsi con loro. Appuntamento a domani alle 17.30 per il firma copie che vedrà il cantante di origini francesi proprio al centro commerciale Le Befane, in piazzale Zara. Sono tanti gli appassionati della musica di Petit, Salvatore Moccia, che già dalle prime puntate di Amici aveva riscosso grande successo tra il pubblico del programma. Il cantante firma e presenta il suo primo omonimo Ep, pubblicato lo scorso maggio: sei tracce che mescolano perfettamente urban e pop, rivelando la freschezza di Petit e dei suoi diciotto anni.