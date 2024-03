"Piano del traffico, che fine ha fatto?. Siamo già in ritardo per l’estate"

Che fine ha fatto il piano del traffico della Regina? Sensi unici (via Del Prete, Ferrara), ztl (lungomare, Carducci), parcheggi, divieti di sosta e fermata. Le opposizioni se lo chiedono. E chiedono ora chiarimenti dopo che da mesi, di tale piano, che avrebbe dovuto rinnovare significativamente la viabilità di Cattolica, non se ne sa più nulla. "Domani, lunedì sera, c’è il consiglio comunale – dice Riccardo Franca, capogruppo Alleanza Civica – e non c’è all’ordine del giorno tale tema, di cui alla vigilia della prossima stagione estiva, oramai a Pasqua, non si sa più nulla. Vi era stato pure uno studio di fattibilità con indagine statistica ma non si sa adesso quando e come il piano sarà attuato dall’attuale amministrazione comunale e non credo oramai che vi sia il tempo per allestire le modifiche e le nuove decisioni in vista della prossima estate".

Un tema caldissimo quello della viabilità per una città come Cattolica che in estate ha migliaia di persone residenti e numerosi veicoli in circolazione in un fazzoletto sempre più ristretto di territorio. Proprio di recente l’amministrazione comunale ha pure annunciato anche la decisione di far arrivare sempre in zona mare i bus turistici, non vietando loro il transito come anticipato invece l’anno scorso. "Sono tanti i nodi da sciogliere e di cui vorremmo essere informati" chiude Franca. Nei mesi scorsi si erano annunciati incontri pubblici per informare cittadini e collettività. La Pasqua è alle porte e così pure la stagione estiva. Per Cattolica un tema sul quale si dovrà tornare a breve anche per coordinare lo stesso sviluppo urbano, in quanto anche il tema dei parcheggi di testata, a raso, interrati o semplicemente a strisce blu è un tema molto significativo e che si ricollega poi ad altri nodi sia del traffico che della crescita della città.

lu.pi.