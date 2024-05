Piazza Gramsci senza pace. Assediati da ladri e vandali: "Arruoliamo i vigilantes"

Ladri in azione alla parafarmacia Officinale di via Cornelia, a due passi da piazza Gramsci. Si tratta del secondo colpo in pochi mesi, dopo quello messo a segno lo scorso ottobre. Il blitz è scattato intorno alle 22 dell’altra sera. I malviventi, spiega la titolare, Elena Morolli, "non si sono fatti spaventare dal fatto che a quell’ora, in piazza, ci fossero ancora tantissime persone per la festa di Santa Rita da Cascia. L’altra volta erano riusciti ad introdursi nel locale passando attraverso un cantiere. Stavolta invece sono entrati nel condominio che confina con la parafarmacia: hanno attraversato il corridoio, raggiunto un giardino interno e a quel punto hanno forzare la finestra del bagno per intrufolarsi da noi". I ladri non hanno però trovato granché da rubare. "Dopo l’ultima volta – conitnua la Morolli – non lasciamo più soldi nella cassa. Non potendo mettere le mani sul denaro, hanno così pensato bene di rubarei delle confezioni di farmaci e qualche profumo. Sono rimasti all’interno almeno una quindicina di minuti".

Sicurezza e degrado sono da un po’ di tempo i nervi scoperti per i titolari delle attività economiche della zona di piazza Gramsci e del Mercato coperto. Tanto che alcuni di loro stanno valutando ora "la possibilità di attivare un servizio di vigilanza privato". I problemi sono quelli noti: ubriachi, balordi e malintenzionati che stazionano e bivaccano nei pressi del Mercato coperto, nelle vie Castelfidardo, Aponia e IV Novembre. Furti di borse, portafogli e cellulari tra i banchi del mercato settinanale, e di biciclette nei dintorni della scuola media ‘Panzini’. Ladri e balordi imperversano in una zona della città che è molto frequentata e vissuta, al mattino soprattutto, da anziani, famiglie e studenti. Che spesso e volentieri si trovano a dover fare lo slalom tra senzatetto e mendicanti, con la loro scorta di bottiglie di birra o di vino sempre a portata di mano. "Importunano e molestano tante delle persone che vengono qui in centro a fare compere – dicono i commercianti – Spesso sono su di giri per l’alcol e discutono a voce alta anche tra di loro". Il 14 maggio scorso un trentenne che abita al campo nomadi di via Islanda, ha aggredito il titolare della Pizzeria del 2000 e ha seminato il panico nel locale. L’uomo si era presentato ubriaco fradicio pretendendo pizza e birra gratis, al rifiuto ha colpito il titolare e ha minacciato i clienti prima di essere arrestato.