Piccioni viaggiatori, sfida all’ultimo volo

Nell’epoca degli smartphone e delle notizie che viaggiano alla velocità della luce, loro non servono più... Eppure i piccioni viaggiatori esistono ancora grazie alla passione di alcuni allevatori. E ieri tra Cattolica e alcune località venete si è tenuta la prima gara stagionale del campionato dei piccioni viaggiatori. Sono stati 2.800 i volatili liberati alle 7.30 dalla zona artigianale di Cattolica, in via Nino Rota. Un trasportatore incaricato dall’associazione colombofila li aveva caricati sabato: il primo ritiro a Vicenza, poi Padova, Treviso e infine Porto Viro (in provincia di Rovigo). Una sessantina gli allevatori impegnati nella sfida. Ogni piccione aveva un anello elettronico alla zampa per registrare il tempo di viaggio.