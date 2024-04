Piccoli alunni a scuola di metodo e motivazione

’Compiti che fatica’. E’ il curioso titolo dell’incontro in progamma questa sera alle 20 al Kas8 Factory, sulla via Ravenna (è il secondo dedicato al tema). Questi gli argomenti trattati: "strategie per promuovere la motivazione e il metodo nello studio, tecniche di apprendimento personalizzate adattabili agli stili cognitivi individuali, gestione delle emozioni, trasformazione costruttiva dei conflitti e opportunità di connessione". Il doppio appuntamento è rivolto a educatori e genitori, organizzato dall’associazione 2000Giovani presso il Kas8 Factory.