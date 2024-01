Pietanze islamiche e mummie. L’archeologia del gusto in tavola

Dalle ceramiche da tavola islamiche all’alimentazione ai tempi di Otzi, la mummia rinvenuta nelle Alpi e risalente all’età del rame. Riprende anche quest’anno il ciclo di incontri su ‘L’Archeologia del gusto. La storia è servita’ proposto dal Museo del territorio di Riccione, in programma al Palazzo del Turismo il 21 gennaio e il 4 febbraio. Il ciclo di conferenze è giunto quest’anno alla nona edizione. Si parte domenica alle 17,30 con il primo incontro curato dalla professoressa Serenella Mancini dell’Università di Bologna dal titolo ‘Ad ogni cibo il suo contenitore: esempi di vasellame da tavola nella produzione ceramica islamica’. Il pubblico sarà guidato alla scoperta della ceramica da tavola islamica, in particolar modo su alcuni pregiati manufatti tra VIII e XIII secolo. L’incontro condurrà alla scoperta del legame legame tra contenitore e pietanza che spesso adottano la stessa nomenclatura nella lingua araba. Il 4 febbraio, sempre alle 17,30, si parlerà de ‘L’alimentazione ai tempi di Otzi’, indagando come si mangiava nell’Età del rame in area alpina. Interverrà il professor Andreas Putzer del Museo archeologico dell’Alto Adige di Bolzan. Nel corso degli studi svolti sulla mummia è stato possibile conoscere gli ultimi pasti di Ötzi.